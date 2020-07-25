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٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٢٥ م

الصحة الإيرانية تعلن:

عدد ضحايا كورونا يصل الى 15،484 شخصاً بعد تسجيل 195 وفاة جديدة

عدد ضحايا كورونا يصل الى 15،484 شخصاً بعد تسجيل 195 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 15 الاف و484 شخصاً، بعد تسجيل195 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي 316 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأربعاء، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت:  خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و316 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 288  الاف و 839 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 195 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 15 الاف و484 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 251 الف و319 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و670 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليونين و320 الف و634 فحص كورونا في مختبرات البلاد.

رمز الخبر 1906059

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