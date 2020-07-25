عدد ضحايا كورونا يصل الى 15،484 شخصاً بعد تسجيل 195 وفاة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأربعاء، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و316 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 288 الاف و 839 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 195 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 15 الاف و484 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 251 الف و319 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و670 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليونين و320 الف و634 فحص كورونا في مختبرات البلاد.