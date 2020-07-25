  1. الرياضة
٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٤ م

مهاجم منتخب ايران "سردار آزمون" يفوز بجائزة هداف الدوري الروسي

مهاجم منتخب ايران "سردار آزمون" يفوز بجائزة هداف الدوري الروسي

فاز مهاجم المنتخب الايراني "سردار أزمون" بجائزة هداف الدوري الروسي لکرة القدم لموسم 2019-2020 بتسجيلة 17 هدف.

وسجل "أزمون" هدفاً ساهم من خلاله في فوز الفريق الفائز بلقب الدوري الروسي على روستوف 2-1 يوم الأربعاء، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 17 هدف.

وتفوق أزمون على زميله في الفريق ارتيم دزيوبا، رغم أن اللاعبين سجلا 17 هدف لكل منهما، وذلك بفضل تسجيله عدد أقل من الأهداف عبر ضربات الجزاء.

فقد سجل أزمون هدف واحد فقط من ضربة جزاء، في حين سجل دزيوبا 7 أهداف من ضربات الجزاء.

وقال أزمون في تصريح عبر الموقع الرسمي لنادي زينت: "جميع زملائي ساعدوني في تحقيق هذا الإنجاز، إذا عملت بشكل شاق فإنك بالتأكيد ستكافأ على ذلك".

وأضاف: "الفوز بلقب الدوري كان أمر صعب جداً، وقد نجحنا معاً في تحقيق ذلك، كلاعبين وجهاز فني وجميع العاملين في النادي، فزنا بهذا اللقب معاً".

/انتهى/

رمز الخبر 1906053

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