الجعفري: إنها ليست المرة الأولى.. فعلوها سابقا مع إيران وقتلوا 290 راكبا

وقال "الجعفري": "إنهم لم ينتهكوا السيادة السورية فحسب بل انتهكوا اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي والقوانین الدولية أيضا".

ونوه إلى أن "الوجود العسكري الأمريكي في سوريا غير قانوني تمامًا وانتهاكها للقوانين الدولية أصبح مؤكدا"، مضيفا: "للأسف، هذه ليست المرة الأولى التي هددوا فيها طائرات ركاب إيرانية.. لقد قاموا بإسقاط طائرة إيرانية فوق الخليج الفارسي في 3 يوليو 1988، مما أسفر عن مقتل 290 راكب".

وتابع الجعفري "لا أريد أن أتنبأ برد فعل الحكومة الإيرانية ولكن لا ينبغي تجاهل هذا الحادث إنما يجب أن يؤخذ على محمل الجد".

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