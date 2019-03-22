بشار الجعفري يشن هجوما عنيفا على أميركا

وقال الجعفري خلال مؤتمر صحفي إن تصريحات ترامب حول الجولان السوري المحتل لن تغير من حقيقة أن الجولان كان وسيبقى عربيا سوريا، مضيفا أن الإدارة الأمريكية لا تملك أي حق أو ولاية في أن تقرر مصير الجولان السوري المحتل.

وطالب الجعفري الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة تصريحات ترامب واتخاذ خطوات فعلية للحفاظ على مبادئ الأمم المتحدة والقرارات الدولية، مؤكدا أن أي اعتراف أو إجراء من الولايات المتحدة الأمريكية حول الجولان السوري المحتل عمل غير شرعي ولا قيمة له.

وتابع الجعفري: الولايات المتحدة بسياساتها الرعناء باتت تمثل العامل الأساس في توتير الأوضاع على الساحة الدولية وتهديد السلم والاستقرار الدوليين./انتهى/