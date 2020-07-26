أمير سعودي: "الأمن بلبنان مضمون بسلاح حزب الله"

وقال الأمير السعودي، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "جميع أسباب نجاح أي استثمار وضمان عائد ممتاز متوفرة في لبنان حاليا فالأمن مضمون بسلاح حزب الله والبنوك في لبنان وضعها ممتاز والثقة في أداء الحكومة واستقلاليتها في أعلى المستويات.. لا تفوتوا الفرصة".

وكان الوزير اللبناني، قد قال خلال مصنع الامصال اللبنانية في "الشويفات" وفقا لما نقله تلفزيون الجديد: "ما شاهدناه اليوم هو تقدم كبير بالنسبة للمعدات والإجراءات التي ترقى إلى أعلى مستويات الجودة وتأمين السلامة العامة".

وتابع قائلا: "المصنع يتمتع بإمكانيات كبيرة. وأشجع اللبنانيين والمصنع كذلك على تشجيع الصناعة اللبنانية وأطلب من جميع اللبنانيين الاستثمار في الصناعة وتشجيعها وعلى رأسها الصناعات الدوائية، كما أدعو المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فلبنان بحاجة لكم ولدعمكم"./انتهى/