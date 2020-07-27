منجم "زرشوان" بصدد رفع نسبة إنتاج سبائك الذهب الى 1500 كغ

وقال رئيس شركة "زرشوان" لتنمية المناجم والصناعات المعدنية الذهبية "حسن نادري "في تصريح له اليوم الاثنين: أنه تم خلال العام الحالي التخطيط بشان إنتاج 1200 كيلوغرام من سبائك الذهب من هذا المنجم مؤكدا بأن حجم إنتاج هذا المنجم سيرتفع إلى 1500 كيلوغرام في العام المقبل.

وأضاف: أن أنتاج الذهب شهد نموا لم يسبق له مثيل في السنوات السابقة منذ بداية تدشين المصنع وطرا منذ ايار/ مايو الماضي تغييرا في تخطيط الشركة في مجال الإنتاج.

واكد انه تم تسجيل إنتاج 38 كلغ من سبائك شركة زرشوران في أبريل الماضي لكن شهدت مسيرة الانتاج زيادة في حزيران وازداد إنتاج السبائك الذهب الى 71 كلغ ، وفي تموز ازداد إلى 86 كلغ وستستمر هذه العملية حتى يتحقق الهدف النهائي.

واضاف بأنه تم اتخاذ خطوة حازمة نحو تحقيق أالاهداف السامية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المجال .

وتكهن نادري بان يبلغ حج انتاج سبائك الذهب خلال العامين القادمين الى ثلاثة اطنان سنويا.