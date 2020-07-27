ارتفاع عدد ضحايا كورونا الى 15،912 شخصاً، بعد تسجيل 212 وفاة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الاثنين، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و434 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 293 الاف و 606 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 212 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 15 الاف و912 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 255 الف و144 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و819 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليونين و353 الف و532 فحص كورونا في مختبرات البلاد.