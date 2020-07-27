العلاقات بین طهران وباکو نموذج حسن للعلاقات بين الدول الإقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن واعظي في كتب مدونة نشرها عبر حسابه بموقع انستاغرام اليوم الاثنين: "الجمهورية الاسلامية الايرانية لطالما وقفت بصفتها دولة جارة وصديقة الى جانب الحكومة والشعب الاذربيجانيين وتولي اهمية الى تنمية علاقاتها مع هذا البلد.

وتابع، "لقد اشرت خلال مباحثاتي الهاتفية اليوم مع مسشار الرئيس الاذربيجاني لشؤون السياسة الخارجية السيد حكمت حاجيوف، اشرت الى تراجع عدد اللقاءات الرسمية المباشرة جراء تفشي فيروس كورونا في العالم، وبما يستدعي مضاعفة الجهود من اجل توسيع الاواصر والتعاون خدمة لمصالح الشعبين".