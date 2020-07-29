تشیيد مصنع للذهب والنحاس في شمال غرب ايران

وقال خاكبور، في تصريحه خلال اجتماع اليوم الاربعاء حول دراسة سبل تفعيل مناجم الذهب والنحاس في قضاء هريس، إن شركة جورجية تشارك في المشروع الجديد بمبلغ 15 مليون دولار حيث تم صرف أكثر من 3 ملايين دولار للدراسة والكشوفات المرتبطة بهذا المشروع.

ولفت الى ان المصنع سيدشن في غضون 18 شهراً في حال جرت الامور بشكل طبيعي بعد تجهيز الورشات والاجهزة المرتبطة.

ونوه الى توفر احتياطيات هائلة من المعادن الثمينة كالذهب والنحاس وغيرها في المنطقة مايوفر فرص عمل كثيرة للاهالي وتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية في القضاء والمحافظة.

واشار الى ان مجمع سوناجيل للتعدين سيوفر الف فرصة عمل جديدة لاهالي المنطقة.

ولفت الى شراء المعدات والاجهزة المختبرية الخاصة بهذا المنجم ماسيسرع في مراحل إنجاز المشروع.

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