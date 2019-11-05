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٥ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٩

افتتاح مصنع الابداع برعاية الرئيس روحاني

افتتاح مصنع الابداع برعاية الرئيس روحاني

افتتح رئيس الجمهورية الايراني حسن روحاني مصنع الابداع كمجمع للشركات الناشئة في واحة برديس للتكنولوجيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم افتتاح مصنع الابداع كمجمع للشركات الناشئة في واحة برديس للتكنولوجيا، برعاية الرئيس الايراني حسن روحاني وحضور مساعده في شؤون العلم والتكنولوجيا سورنا ستاري.

وقام الرئيس روحاني بازاحة الستار عن النصب التذكاري لهذه المجموعة العلمية والتقنية صباح اليوم الثلاثاء.

ويوفر مصنع الابداع " ازادي" فرص عمل لحوالي 3 الاف و500 شاب من الشباب المتعلمين والجامعيين في البلاد، ومصنع ازادي،  أول فرع لواحة برديس للتكنولوجيا ، وانشأ على مساحة 18 الفا و500 متر مربع غرب طهران./انتهى/.

رمز الخبر 1899002

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