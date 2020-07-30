أهنئ القوى"الجو فضائية" في الحرس الثوري بإنجازهم الخاص والفريد من نوعه عالمياً

وأفادت وكالة مهر للانباء أن النائب الأول لرئيس مجلس الشورى الإسلامي السيد "أمير حسين قاضي زاده هاشمي" ، هناً القوى "الجوفضائية" التابعة للحرس الثوري على الإنجاز الجديد لسلاح الحرس الثوري الذي تم الكشف عنه في التدريبات الأخيرة "النبي الاعظم".

هذا وقد كشفت القوى "الجو فضائية" التابعة للحرس الثوري عن صاروخ بالستي جديد وفريد من نوعه عالمياً، حيث أنه ينطلق من باطن الأرض تلقائيا ليستقر في نهاية المطاف في هدفه.

ويعد هذا الإنجاز من سلسلة إنجازات الحرس الثوري الدفاعية والرادعة لكل من تسول له نفسه الإعتداء على إيران.

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