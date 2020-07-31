تسجيل 2،674 حالة إصابة جديدة بكورونا والوفيات 197 شخصاً خلال يوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الجمعة، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و674 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى304 الاف و 204 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 197 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 16 الاف و766 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 263 الف و519 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني اربعة الاف و21 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليونين و456 الف و909 فحص كورونا في مختبرات البلاد.