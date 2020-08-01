على الحكومة أن تحذر أعضاء مجلس الامن من المخاطر التي تترتب عليهم في حال تمديد الحظر على ايران

وفي حوار أجرته وكالة مهر للأنباء مع رئيس لجنة الان القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "مجتبى ذوالنور" حول ماذا يجب ان تكون رده فعل الحكومة لتجنب تمديد الحظر على الجمهورية الاسلامية، قال: "ان اهم امر هو صلابة الحكومة وموقفها الصارم ضد الاعداء، وعلى الحكومة ان لا تتعامل مع الامر بتردد".

واكد ذوالنور على ان الحكومة يجب ان تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة وواسعة ضد تمديد حظر الاسلحة المفروض على الجمهورية الاسلامية الايرانية، واثبات شرعية ايران وبطلان مطالب الجانب الاخر.

وقال "ذوالنور": يجب على الحكومة أن تحذر الجانب الآخر من المخاطر التي تترتب عليهم في حال إن تم تمديد الحظر على ايران وتخبرهم بالاجراءات المضادة التي ستتخذ هافي حال إن تم ذلك.

واشار الى انه لن يتجرأ الاعداء على اتخاذ مثل هذه الخطوات عندما يدركون ما هو الثمن الذي سوف يدفعونه.

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