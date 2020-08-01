  1. السياسة
٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٢:٠٠ م

ذوالنور:

على الحكومة أن تحذر أعضاء مجلس الامن من المخاطر التي تترتب عليهم في حال تمديد الحظر على ايران

على الحكومة أن تحذر أعضاء مجلس الامن من المخاطر التي تترتب عليهم في حال تمديد الحظر على ايران

أكد رئيس مجلس الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، أنه ينبغي على الحكومة الايرانية أن تحذر أعضاء مجلس الأمن الدولي من المخاطر التي تترتب عليهم في حال إن تم تمديد الحظر على ايران والاجراءات المضادة لهذه الخطوة.

وفي حوار أجرته وكالة مهر للأنباء مع رئيس لجنة الان القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "مجتبى ذوالنور" حول ماذا يجب ان تكون رده فعل الحكومة لتجنب تمديد الحظر على الجمهورية الاسلامية، قال: "ان اهم امر هو صلابة الحكومة وموقفها الصارم ضد الاعداء، وعلى الحكومة ان لا تتعامل مع الامر بتردد".

واكد ذوالنور على ان الحكومة يجب ان تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة وواسعة ضد تمديد حظر الاسلحة المفروض على الجمهورية الاسلامية الايرانية، واثبات شرعية ايران وبطلان مطالب الجانب الاخر.

وقال "ذوالنور": يجب على الحكومة أن تحذر الجانب الآخر من المخاطر التي تترتب عليهم في حال إن تم تمديد الحظر على ايران وتخبرهم بالاجراءات المضادة التي ستتخذ هافي حال إن تم ذلك.

واشار الى انه لن يتجرأ الاعداء على اتخاذ مثل هذه الخطوات عندما يدركون ما هو الثمن الذي سوف يدفعونه.

/انتهى/

رمز الخبر 1906228

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 4 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي