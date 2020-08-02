ظريف يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الدوما الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إستقبل اليوم الأحد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي " ليونيد سلوتسكي"، الذي يجري زيارة لطهران.

ويذكر أن سلوتسكي سبق والتقى أمس السبت برئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الدوما الروسي انه ومن خلال تعاون اللجان البرلمانية المتخصصة في البلدين، يمكننا عقد اجتماعات مشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة وفي الواقع يمكن لبرلماني البلدين تقديم مساهمة كبيرة لتطوير المشاريع الوطنية والتعاون الاستراتيجي بينهما.

وبدوره أكدقاليباف استعداد مجلس الشورى الإسلامي للتعاون البرلماني الواسع مع روسيا وقال: نأمل أن يسهم نظراؤنا الروس أيضا بجدية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلدين، وبغية تحقيق هذا الامر ينبغي توفير البنية التحتية اللازمة.