عدد ضحايا كورونا في إيران يصل الى 17،617 شخصاً، بعد تسجيل 212 وفاة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الاثنين، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و751 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 314 الاف و786 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 212 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 17 الاف و617 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 272 الف و535 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني اربعة الافو 132 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

ولفتت لاري أنه لحد الآن تم إجراء مليوني و560 الف و374 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة.

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