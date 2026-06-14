قائد مقر خاتم الانبياء: أيدي القوات المسلحة على الزناد ومستعدة للإطلاق نحو قلب العدو

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه أكد اللواء علي عبد اللهي، قائد قائد مقر خاتم الأنبياء (ص)، في رسالة وجهها إلى الشعب الإيراني الباسل: إن قدراتنا القتالية والدفاعية والصاروخية والبحرية والمسيرة والجوية أقوى من ذي قبل، وقد جرى تطويرها بأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة، سماحة آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي، وأبناء الوطن في القوات المسلحة " ايديهم على الزناد" وعلى أهبة الاستعداد لإطلاق النار على قلب العدو.

نص الرسالة كاملاً كما يلي:

يا أمة إيران الباسلة

لقد شكّلت مقاومتكم ونهضتكم فصلاً جديداً في التطورات الدولية، وأرست دعائم الجمهورية الإسلامية الإيرانية كقوة عالمية مؤثرة. أبناؤكم في القوات المسلحة، ولا سيما القادة الشهداء الذين تخرجوا من مدرسة الإمام الخميني (رحمه الله) والإمام الخامنئي الشهيد، لطالما اعتبروا، ولا يزالون يعتبرون، الكراهية والعداء للاستكبار والصهيونية جزءاً لا يتجزأ من طبيعة الثورة الإسلامية منذ اليوم الأول للثورة.

إن أحداث العام الماضي، من حرب الأيام الاثني عشر إلى حرب رمضان، ورغم الخسائر الفادحة والمفجعة في صفوف الشهداء والقادة والأبرياء، قد أتاحت فرصة عظيمة لتصفية الحسابات مع المجرمين؛ فقد أنزلت القوات المسلحة بهم، بدعم من الشعب وبتوفيق من الله، ما يستحقونه.

نعلن الآن بكل جدية: إن قدراتنا القتالية والدفاعية والصاروخية والبحرية والمسيرة والجوية أقوى من أي وقت مضى، وقد تعززت بأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة، سماحة آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي، وأبناء الوطن في القوات المسلحة "ايديهم على الزناد" وعلى أهبة الاستعداد لضرب قلب العدو.

لن يُنسى أبدًا الهدف المقدس لفتح القدس والثأر لدم الإمام الشهيد؛ ونحن ننتظر أدنى غلطة من العدو المعتدي لنلقنه درسًا لا يُنسى.

وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم.