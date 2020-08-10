رئيس جمعية الهلال الاحمر الايرانية: ايران ارسلت اكثر من 95 طن من المساعدات الانسانية الى لبنان

واشار "كريم همتي" في حفل افتتاح المشاريع التنموية لشركة الهلال الأحمر للزراعة والصناعة في "نيشابور" شرقي ايران، إلى إرسال فرق إغاثة من قبل جمعية الهلال الاحمر الايرانية إلى لبنان، مؤكداً على ان جميع المتطوعين الذين ارسلوا الى لبنان من الكوادر المتمرسة جدا، ومن شانهم ان يقدّموا خدمات الإغاثة الأكثر كفاءة وفعالية في أقصر وقت ممكن".

يذكر ان انفجارا مهولا هزّ العاصمة البنانية يوم الثلاثاء الماضي، من جراء حريق شبّ في احد العنابر الذي كان يخزن فيه مواد قابلة للاشتعال بمرفأ بيروت؛ مما اسفر ان عن استشهاد 158 شخصا واصابة 6 الاف اخرين، حسب بيان وزارة الصحة اللبنانية یوم الجمعة.

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