الشعب الايراني يطلق هاشتاغ #سلام_من_قلبي_الى_بيروت

وابدى ناشطون ايرانيون على موقع "تويتر" تضامنهم ووقوفهم الى جانب الشعب اللبناني العزيز معبرين عن حزنهم والمهم لما حل بالشعب اللبناني الشقيق.

وغرّد "ميثم مطيعي" قائلا: "بيروت انت كالسيف كلما التهب ازداد صلابة، وكالبخور كلما احترق ازداد عطرا.. بيروت ايتها الغزالة الجريحة خذي دمعتي بلسما فلا يليق بك الالم..#سلام_من_قلبي_الى_بيروت #بردا_وسلاما_لبيروت_الحبيبة".

وواست "حلما" الشعب اللبناني قائلة: "نقف الى جانبكم.. #سلام_من_قلبي_الى_بيروت ".

ووضع "حسين دالريان" العلم الايراني الى جانب العلم اللبناني في دلالة منه الى وقوف كل الشعب الايراني الى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

وكتب "جعفر يوسفي" في صفحته: "اخواني اللبنانيين، نحن معكم اين ما كنتم، الامكم عي الامنا يا بطل لبنان.. #من_قلبي_سلام_لبيروت".

وقال حساب"iran_military": "سوف نعبر من هذه المحنه.. #من_قلبي_سلام_لبيروت".

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