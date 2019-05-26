روحاني: الطريق الوحيد لمواجهة المعتدين هي المقاومة والصمود

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الايراني حسن روحاني بعث برقية تهنئة إلى نظيره اللبناني بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير الجنوب اللبناني من قبضة الاحتلال الصهيوني.

وفي هذه البرقية قال الرئيس الايراني حسن روحاني إن الطريق الوحيد لمواجهة المعتدين هي المقاومة والصمود، مهنئا الشعب اللبناني وقيادته بالذكرى السنوية لتحرير الجنوب.

وتابع روحاني إن طبيعة الكيان الصهيوني هي طبيعة عدائية مؤكدا ضرورة التصدي له بالمقاومة والصمود.

وتابع الرئيس الايراني قائلا: في سياق ارادة الشعب اللبناني والجيش والمقاومة للحفاظ على الوحدة والدفاع عن بلادهم، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية كما في الماضي ستبقى الى جانب لبنان حكومة وشعبا./انتهى/