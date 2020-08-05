الولايات المتحدة هي المتهم الأول في حادثة إنفجار بيروت

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد رئيس البرلمان الايراني في الشؤون الدولية "حسين امير عبداللهيان" أعتبر أن الولايات المتحدة هي المستفيد الأول من إنفجار بيروت، قائلا: أن الكيان الصهيوني هو ثاني جهة مستفيدة من أي ضرر يلتحق بلبنان، وليس من المستبعد أن تكون له يد في هذا الأحداث.

وفي إشارة الى مواقف السعودية تجاه هذه القضية، قال عبداللهيان: أن موقف السعودية تجاه هذه الحادثة لم يكن بناءا.

وأضاف: هناك جوانب متعددة لحادثة مرفأ بيروت الرئيسي، ونحن نتابع وجهات النظر التقنية للمسؤولين اللبنانيين الفني حول أسباب وملابسات هذه القضية.

ودعا عبداللهيان الدول الاسلامية والعربية الى ارسال المساعدات الى لبنان على وجه السرعة، سيما أن مخازن القمح والاغذية والادوية، تضررت إثر هذا الحادث.