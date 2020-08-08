نائب الرئيس التركي: مستعدون لإعادة بناء مرفأ بيروت

وقال أوقطاي الذي وصل إلى لبنان صباح اليوم السبت على رأس وفد وزاري إلى لبنان، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصل بعد الانفجار العنيف في بيروت، بالرئيس عون وقدم التعازي، وأكد أن تركيا​ تقف إلى جانب لبنان وستقدم له المساعدات".

ولفت أوقطاي إلى أن الوفد التركي "أكد للرئيس عون أن تركيا دائما إلى جانب لبنان وشعبه وستقدم له كل العون والتضامن"، مشيرا إلى أن "الفرق التركية للإغاثة تعمل منذ اللحظات الأولى في المرفأ"، وأكد أن "مساعدات لبنان مستمرة، وتم إرسال حتى الآن مستشفيين ميدانيين ومستلزمات ومعدات طبية و400 طن من القمح والمواد الغذائية".

وأشار أقطاي إلى أنه "لديه معلومات بأن كل المنازل والبيوت والمباني في ضواحي بيروت تكسرت، وهناك احتياجات كبيرة"، مشددا على أن "تركيا مستعدة لتقوم بالمساعدة وتزويد لبنان بكل هذه المستلزمات".

يأتي ذلك، بالتزامن مع زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى بيروت، وغداة زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلن أن بلاده ستعقد مؤتمرا دوليا لمساعدة لبنان.