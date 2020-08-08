أبو الغيط يعلن إستعداد الجامعة العربية لدعم التحقيق في إنفجار بيروت

وقال أبو الغيط بعد لقائه ​الرئيس اللبناني ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​: "انني عبرت عن عميق التعازي للدولة والشعب اللبناني، وعبرت عن المواساة له من قبل ​الجامعة العربية​ وكل الدول العربية، وهناك إحساس كبير وعميق للغاية بالتضامن مع شعب لبنان، هذا الشعب القوي، وقلت له أنتم أقوياء رغم كل المآسي والصعوبات، وسوف تنجحون في مواجهة الموقف، وأكدت المساندة المطلقة والدعم من قبل الجامعة العربية بما هو متاح".

ولفت أبو الغيط ألى أنه استشعر "بالكثير من الرضا لرد الفعل العربي الذي كان سريعا للغاية، وقدم للبنان الاحتياجات الفورية، وهناك الآن اكتفاء بالمواد الطبية المطروحة"، وأكد أنه أعرب "عن الأمل في أن تصلنا كل احتياجات لبنان كي ننقلها الى الدول العربية و​المجتمع الدولي​، وسأشارك في الاجتماع الذي دعت له ​فرنسا​ للتعبير عن الدعم للبنان، وسأنقل لوزراء الخارجية عن مشاهداتي للزيارة، وننوي أن نطرح بندا جديدا على المجلس الاقتصادي للجامعة العربية للدعم المستمر والدائم للبنان، ونحن ننتظر أفكار وخطط لبنان لهذا الطرح".

وأشار أبو الغيط إلى استعداد الجامعة العربية "لمشاركة الطاقات العربية بأي تحقيق في هذه المأساة، وهذه هي مهمة الجامعة العربية في هذه الاوقات الصعبة، كل المساندة والدعم والتعازي، وسنقوم بواجبنا في حدود إمكانياتنا".

هذا ووصل أبو الغيط بيروت صباح اليوم السبت والتقى الرئيس اللبناني ميشال عون وعددا من المسؤولين لبحث تداعيات "انفجار بيروت"، وليعلن تضامنه مع الشعب اللبناني.