طهران تعتبر مواقف مجلس التعاون حول الحظر التسليحي على ايران عبثية / تسجيل 189 وفاة جديدة جراء كورونا

شركة ايرانية تصدّر نحو 5 الاف أطنان من البتروكيمياويات إلى أوروبا

تمكنت شركة ايرانية عاملة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، من تصدير منتجات بتروكيماوية بنحو 5 الاف أطنان الى أوروبا.

واضاف مسؤول بهذا الشركة: أنه رغم الظروف السائدة بسبب تفشي كورونا، تمكنت الشركة من تصدير شحنة بتروكيماويات جديدة الى أوروبا ليرتفع حجم تصدير شركة نيروكلور لهذه السوق الى اكثر من 4800 طن منذ 20 مارس/آذار الفائت.

هناك مساعي لإستغلال"إنفجار بيروت" لتطبيق أجندة سياسية معينة

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، قال موسوي: ليس مقبولا أن تقوم بعض الدول بإستغلال هذا الحادث من اجل تطبيق اجندتم السياسية، وان الشعب اللبناني شعب معانٍ ومن الجدير الحفاظ على الهدوء ليتمكن المسؤولون من البت في الامور لمعالجة آلام المتضررين من الحادثة.

تصريحات الأمين العام لمجس تعاون دول الخليج الفارسي عابثة

وأضتف المتحدث بإسم الخارجية الايرانية عباس موسوي: وفقاً للمعلومات التي وصلتنا لم يكن جميع اعضاء مجلس تعاون الخليج الفارسي على علم بمفاد الرسالة التي ابرقتها أمانة مجلس التعاون لمجلس الامن بشأن تمديد الحظر التسليحي على ايران، معتبراً مثل هذه المواقف بانها عبثية وقد اطلقوها للتزلف الى الاميركيين.

عدد الوفيات جراء كورونا في ايران يصل الى 18،844 بعد تسجيل 189 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 18 الاف و844 شخصا، بعد تسجيل 189 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و132 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 328 الاف و844 حالة في البلاد.