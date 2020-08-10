الحكومة تعمل جاهدة على تحسين الوضع المعيشي للشعب الإيراني

وأقادت وكالة مهر للانباء أن الرئيس الإيراني "حسن روحاني" صرح خلال الإجتماع الثالث والخمسين للجنة العلیا للتنسیق الاقتصادي مساء اليوم الإثنين الذي انعقد بحضور رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، وأعضاء اللجنة الإقتصادية للحكومة، وممثلين عن السلطة القضائية ومجلس الشورى الإسلامي، أن الحكومة الإيرانية وبالتعاون مع السلطتين الأخريين، تعمل على تحسين الوضع الإقتصادي والمعيشي للشعب الإيراني، مؤكداً انها ستحبط مؤامرات الاعداء.

وأشار روحاني الى ضرورة الحفاظ على الإنسجام والتماسك بين السلطات الثلاث من أجل حلحلة المشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب والتصدي للحظر ومؤامرات الأعداء.

يتبع...