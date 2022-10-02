تقديم الخدمات الصادقة والمستديمة للشعب يؤدي الى تفويت الفرصة على الاعداء في تحقيق مآربهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفت رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي ، في اجتماع مجلس الحكومة مساء اليوم الأحد ، إلى إنجازات الحكومة الحالية في مختلف المجالات ، لا سيما في المجال الاقتصادي واضاف : اليوم ، عبا العدو كل جهوده لعرقلة التقدم في البلاد ورفاه الشعب الايراني وازدهاره ، وعلينا ان نعمل على مضاعفة جهودها ومساعينا لمنع العدو من تحقيق هذا الهدف الشرير ونعزز الامل في نفوس الشعب.

وصرح رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" : ان الحكومة الايرانية عازمة على المضي في خدماتها الصادقة والمستديمة للشعب وبما يؤدي الى تفويت الفرصة على الاعداء في تحقيق مآربهم البغيضة ضد البلاد.

ولفت رئيس الجمهورية، الى ان الجهود التي تصب في تحقيق الازدهار والرقي ومعالجة المشاكل الراهنة، من اهم السبل الكفيلة بالتصدي لمؤامرات الاعداء. وتابع قائلا: ان العدو يسعى على الدوام لاستغلال الثغرات، لكن العمل على حل المشاكل وتحسين اداء المسؤولين، سيفوّت فرصة ركوب الامواج على العدو.

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