  1. الثقافة
١١‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١:٣٨ م

بتوجيهات من السيد القائد:

اطلاق قسم "المدافعين عن الصحّة" بمهرجان أفلام المقاومة الدولي الـ16

اطلاق قسم "المدافعين عن الصحّة" بمهرجان أفلام المقاومة الدولي الـ16

أطلق مهرجان أفلام المقاومة الدولي لهذا العام قسماً خاصا بوباء كورونا تحت عنوان "المدافعون عن الصحّة" بتوجيهات من السيد القائد، ويتضمّن هذا القسم عددا من الجوائز ستحصدها نخبة الافلام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء: ان استحداث هذا القسم جاء تنفيذا لإرشادات قائد الثورة الاسلامية ودعواته الجادّة في خصوص توثيق إنجازات جميع فئات الشعب من ضمن الأطباء والممرضين والتعبويين ومسؤولي البلاد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وضرورة رواية هذه الإنجازات الباعثة على الفخر في القول والكتابة والعمل والعرض المصوّر وفي الظواهر الفنية الأخرى.

ونظراً لانعقاد هذه النسخة من المهرجان في فترتين زمنيتين في شهري سبتمبر/أيلول و نوفمبر/تشرين الثاني 2020، سيقام قسم مسابقة "المدافعين عن الصحة" في المرحلة الاولى خلال شهر سبتمبر/أيلول القادم.

ويتضمّن القسم المخصص لتغطية تضحيات الكوادر الصحية في ايران والعالم خلال مواجهة جائحة كورونا الجوائز التالية:

- تمثال المهرجان ودبلوم فخري، بالإضافة الى جائزة نقدية لأفضل فيلم وثائقي

- تمثال المهرجان ودبلوم فخري، بالإضافة الى جائزة نقدية لأفضل فيلم روائي قصير

- تمثال المهرجان ودبلوم فخري، بالإضافة الى جائزة نقدية لأفضل فيديو

- تمثال المهرجان ودبلوم فخري، بالإضافة الى جائزة نقدية لأفضل سيناريو

- تمثال المهرجان ودبلوم فخري، بالإضافة الى جائزة نقدية لأفضل فيلم رسوم متحركة

- تمثال المهرجان ودبلوم فخري، بالإضافة الى جائزة نقدية لأفضل صورة

- تمثال المهرجان ودبلوم فخري، بالإضافة الى جائزة نقدية لأفضل رسوميات (غرافيك).

/انتهى/

رمز الخبر 1906472

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 7 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي