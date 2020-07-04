مهرجان أفلام المقاومة يحتضن أعمال سينمائيي قوات التعبئة والجيش والحرس الثوري

تقرّر ضمّ القسم الذي تترأسه المخرجة الايرانية "انسیه شاه‌حسیني" للدورة الـ16 التي تقام على مرحلتين تنعقدان في شهري سبتمبر/أيلول و نوفمبر/تشرين الثاني 2020، ليعرض نُخبة الأفلام التي تروي بطولات قوات التعبئة في ايران خلال مواجهتها الارهاب وتضحياتها خلال فترة الحرب المفروضة ضد نظام صدّام، وبهدف تكريم المساعي الجهادية التي تقوم بها قوات التعبئة وقوات الجيش وعناصر القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية.

يجب على المشاركين في هذا القسم تقديم تأكيد العضوية في التعبئة أو الجيش من خلال "منظمة التعبئة للفنانين" و"الوحدات التابعة لمنظمة تعبئة المستضعفين"، أو "وحدات مكان الخدمة في القوات المسلحة". ويمكن للمشاركين في هذا القسم المشاركة بأعمالهم في الأقسام الأخرى أيضاً.

يشار الى أن المشاركة في هذا قسم مخصّصة لقوات التعبئة و الحرس الثوري و وحدات القوات المسلحة على وجه التحديد.

واستحدث مهرجان أفلام المقاومة الدولي بنسخته السادسة عشر عدّة أقسام جديدة هذا العام ليرفع عدد أقسامه الى 8 أقسام رئيسية تتوزع بين الدولي والمحلي، ومن ضمن الأقسام الجديدة قسم "سيد شهداء المقاومة" ويُقام تكريماً للشهيد الفريق قاسم سليماني، وقسم "المدافعون عن الصحّة" المخصص لتضحيات الكوادر الطبية في مكافحة جائحة كورونا، بالاضافة الى قسم مخصص لصنّاع الافلام من قوات التعبئة الايرانية.

*صناع الأفلام التعبويين دعامة لمستقبل السينما الايرانية

في هذا الصدد قالت مديرة قسم "صناع الأفلام التعبويين" بمهرجان أفلام المقاومة: ما نحتاجه له في سينما الثورة والدفاع المقدس تركيبة الالتزام والتخصص، الأمر الذي نسعى لانتهاجه في منظمة سينما الدفاع المقدس لمهرجان أفلام المقاومة.

تابعت مديرة قسم "صناع أفلام تعبويون" للمكتب الاعلامي لـ"مهرجان أفلام المقاومة الـ16": لدى منظمة فنانيي التعبئة ممثلون ووحدات نشطة في 32 محافظة، وفي هذه المراكز تقام الأنشطة الفنية في مجال السينما والمسرح والفنون البصرية، والعاملين في هذه المكاتب يواصلون سعيهم ويحاولون صناعة ما يقدرون عليه رغم المشاكل ونقص الميزانية. إنهم يتعلمون السينما في أصعب الظروف، يناضلون من أجل سينما ذات قضايا ورسائل ويفترض أن تدعم سينما المستقبل الجادة والقيمة.

وأشارت شاه حسيني الى برامج هذا القسم المحلي المخصص لأفراد قوات التعبئة، مؤكدة التحضير لبرامج واعدة وذات قضايا راسخة ومتنوعة، كما سيتم عقد ندوات ودورات تدريبية في مجال الإخراج وكتابة السيناريو وصناعة الأفلام.

تمنح لجنة التحكيم جوائز هذا القسم كما يلي: "تمثال المهرجان ودبلوم فخري، إضافة الى جائزة نقدية لأفضل فيلم روائي طويل"، "تمثال المهرجان ودبلوم فخري، وجائزة نقدية لأفضل فيلم روائي قصير"، "تمثال المهرجان ودبلوم فخري، إضافة الى جائزة نقدية لأفضل سيناريو"، "تمثال المهرجان ودبلوم فخري، إضافة الى جائزة نقدية لأفضل فيلم وثائقي"، "تمثال المهرجان ودبلوم فخري، إضافة الى جائزة نقدية لأفضل فيديو"، "تمثال المهرجان ودبلوم فخري، إضافة الى جائزة نقدية لأفضل فيلم رسوم متحركة".

لمن يرغب من فنانيي قوات التعبئة أو الجيش أو حرس الثورة الاسلامية في ايران، المشاركة في أعمالهم بهذا القسم من المهرجان المخصص لهم يرجى التسجيل على الموقع الرسمي للمهرجان www.moqavematfilmfest.ir وإرسال الأعمال، كما يمكن للمشركين التواصل مع الأمانة العامة للمهرجان على الايميل التالي: Info@moqavematfilmfest.ir./انتهى/