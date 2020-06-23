قسماً خاصاً بكورونا في مهرجان أفلام المقاومة الـ16

في تقرير لوكالة مهر للأنباء مع "محمد أبو الجدايل"- أن هذا القسم الجديد يعد الاول من نوعه ويواكب آخر المستجدات في العالم، ويهدف لعرض تضحيات الكوادر الطبية وكل من ساهم في إيران وجميع بلدان العالم في مواجهة فيروس كورونا القاتل.

وبحسب المكتب الإعلامي لمهرجان أفلام المقاومة الـ16، تتنافس في هذا القسم الذي يعاصر أحدث الأزمات التي تمرّ بها البشرية، أفلام من داخل إيران وخارجها تنتمي إلى أفلام النوع: القصصيّة القصيرة والوثائقية والرسوم المتحركة، علاوة على الفيديوهات والموشن غرافيك.

وأطلقت إدارة المهرجان هذا القسم الدولي، نظراً لما تمرّ به دول العالم بسبب جائحة كورونا وتكريماً لتضحيات الكوادر الطبية والعاملين في جميع القطاعات الحكومية في داخل إيران وخارجها على تضحياتهم النبيلة من اجل وطنهم

وشعبهم وهم قد حملوا أرواحهم على إكفهم، لم يفكروا في الراحه والبهجه وكرّسوا حياتهم لمواجهة الجائحة المستجدة.

ويعدّ مهرجان أفلام المقاومة الدولي بنسخته الـ16 من أوائل المهرجانات السينمائية في العالم التي استحدثت قسماً خاصة بالمدافعين عن الصحة وأزمة كورونا.

ويبدأ التسجيل للمشاركة في هذا القسم في 9 يونيو/ حزيران 2020 والموعد النهائي لتقديم الأعمال هو 20 أغسطس / آب من العام نفسه، وسيتم الإعلان عن الأعمال التي وصلت إلى قسم المسابقة في 2 سبتمبر / أيلول 2020.

وعن جوائز هذا القسم، ستمنح لجنة التحكيم ستة تماثيل ودبلومات فخرية في هذا القسم للأفلام الفائزة. كماستُنتخب على هامش هذا القسم مجموعة من الصور والملصقات المتعلقة بموضوع كورونا من الأعمال المقدمة من قبل المصورين وفناني الغرافيك، وستُعطى الجوائز لأصحاب الأعمال المقبولة.

جدير بالذكر أن مهرجان أفلام المقاومة الدولي بنسخته السادسة عشرة ينعقد خلال شهري سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدارة الايراني "مهدي عظیمي میر آبادي" في العاصمة طهران، وتأسس المهرجان في 1983 ويعدّ أحد أقدم وأكبر المهرجانات السينمائية الإيرانية والعالمية المخصّصة لسينما المقاومة والحرب ضد المحتلين لاسيما الاحتلال الصهيوني، وتنظمه سنوياً مؤسسة "فتح" الثقافية في ايران.

