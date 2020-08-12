كلمة لسماحة السيد حسن نصر الله يوم غد في ذكرى انتصار حرب تموز

وأفادت وكالة مهر للانباء أن الامين العام لحزب الله سماحة السيد "حسن نصرالله" سيتحدث بمناسبة ذكرى الانتصار ‏التاريخي في حرب تموز وحول آخر التطورات، يوم غد الجمعة الساعة ‏الثامنة والنصف مساء بتوقیت بیروت.

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