كلمة لسماحة السيد حسن نصر الله يوم غد في ذكرى انتصار حرب تموز

وأفادت وكالة مهر للانباء أن الامين العام لحزب الله سماحة السيد "حسن نصرالله" سيتحدث بمناسبة ذكرى الانتصار التاريخي في حرب تموز وحول آخر التطورات، يوم غد الجمعة الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقیت بیروت.
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يطل الامين العام لحزب الله السيد "حسن نصر الله" علينا بكلمة بمناسبة إنتصار حرب تموز، يوم غد الجمعة.
وأفادت وكالة مهر للانباء أن الامين العام لحزب الله سماحة السيد "حسن نصرالله" سيتحدث بمناسبة ذكرى الانتصار التاريخي في حرب تموز وحول آخر التطورات، يوم غد الجمعة الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقیت بیروت.
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