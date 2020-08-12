حركة القوة البرية في المجال القتالي وصلت من 70 إلى 95 في المئة

وصرح العميد حيدري خلال لقائه مسؤولي الفضاء الافتراضي في البلاد: أن الفضاء الإفتراضي يتيح الفرصة لرفع معنويات عناصر القوة البرية.

وقال قائد القوة البرية في الجيش: من خلال إنتاج محتوى مناسب وأخبار صحيحة، يمكننا مواجهة الأكاذيب والاشاعات التي ينشرها الأعداء، مضيفا: المعلومات والاخبار تنتشر بسرعة في الفضاء الافتراضي، واليوم الفرصة متاحة لدى الجيش الايراني للعمل في الفضاء الإقتراضي، من أجل إحباط مؤامرات الأعداء والحيلولة من تحقيق مآربهم الشريرة، وذلك من خلال إنتاج محتوى رائع وأخبار موثوقة.

واشار العميد حيدري الى الاجراءات المتخذة في مجال تحرك القوة البرية للجيش، وقال: اليوم في البعد القتالي، وصلت حركة القوة البرية من 70 إلى 95 في المئة، وفي مجال المدرعات، فان جميع المعدات المجنزرة مؤهلة وجاهزة لأداء أي مهمة.

وفي ختام حديثه قال حيدري: اتخذت القوة البرية للجيش الكثير من الإجراءات في مختلف المجالات، وهناك حاجة الى نشر هذه المعلومات بشكل صحيح وموثق في الفضاء الافتراضي.