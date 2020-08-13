الكشف عن لوحة قسم "المدافعون عن الصحة" بمهرجان  أفلام المقاومة الـ16 

وأقيمت مراسم الكشف عن لوحة قسم "المدافعون عن الصحّة" المستحدث في الدورة السادسة عشر من مهرجان أفلام المقاومة الدولي في مبنى وزارة الصحّة الايرانية وبحضور وزيرها سعيد نمكي، وعدد من كبار المسؤولين والقائمين على فعاليات المهرجان، من ضمن- سيما سادات لاريبور (المتحدثة باسم وزارة الصحّة) – مهدي عظيمي ميرآبادي (مدير مهرجان أفلام المقاومة الدولي الـ16) - القيادي عبد الرضا آزادي (المساعد الثقافي لمؤسسة التعبويين المستضعفين) – كيانوش جهانبور (رئيس قسم الاعلام والعلاقات العامة لوزارة الصحّة) – ياشار نادري (المدير العام لمؤسسة فتح الثقافية).

وشارك في مراسم الكشف عن اللوحة الذي حمل طابعا حزينا يمجّد تضحيات وإيثار الكوادر الطبية في كفاحها ضد وباء كورونا المستجد، سيد أحد ميكائيل زاده (مدير الاعلام والعلاقات العامة لمهرجان أفلام المقاومة)، كامران ملكي (مدير الشؤون التنسيقية والعروض)، جعفر غودرزي (مدير البرامج في المهرجان)، مجيد كريمي (مدير قسم المدافعين عن الصحة)، مجيد راستي (مدير الشؤون الادارية والمالية بالمهرجان)، ابراهيم أصغري (مدير منتجات المهرجان) وسيدضيا هاشمي (منتج وسينمائي ايراني).

جدير بالذكر أن مهرجان أفلام المقاومة الدولي بنسخته السادسة عشرة ينعقد خلال شهري سبتمبر/أيلول و نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدارة الايراني "مهدي عظیمي میرآبادي" في العاصمة طهران، وفي أقسام "المسابقة الرئيسية الدولي" - قسم سيد شهداء المقاومة الخاص (دولي)- قسم السيناريو تحت عنوان "سرد القلم" (دولي)- قسم التحقيقات السينمائية ونقد الأفلام والسينما (محلي)- قسم الفيلم بالمعنى المطلق (دولي) وقسم صناع الأفلام التعبويين (محلي يتم اختيار نخبة أفلام المحافظات) بالاضافة الى قسم خاص بكورونا تحت عنوان "المدافعون عن الصحّة".