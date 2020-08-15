ظريف يزور بيروت ويلتقي بالمسؤولين اللبنانيين / تسجيل 169 وفاة جديدة جراء كورونا

وزير الخارجية الايراني يزور بيروت

توجه أمس محمد جواد ظريف في زيارة رسمية الى بيروت وكان في استقباله كل وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبي والسفير الايراني في بيروت على راس وفد كبير من السفارة.

وأجرى ظريف مؤتمرا صحفيا مع نظيره اللبناني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية والتقى بعد ذلك برئيس الوزراء غصان دياب، ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الجمهورية ميشل عون.

كما وأجرى ظريف حوارا متلفز مع قناة الميادين.

الخارجية الايرانية تصدر بيانا بمناسبة ذكرى انتصار المقاومة الاسلامية اللبنانية

هنأت وزارة الخارجية الإيرانية الشعب والحكومة والجيش والمقاومة اللبنانية وخاصة الأمين العام لحزب الله، بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لانتصار المقاومة الإسلامية على الكيان الصهيوني في حرب عام 2006، التي كانت بمثابة هزيمة تاريخية للاحتلال الصهيوني.

رصد 2،501 إصابة جديدة بكورونا وتسجيل 169 وفاة جديدة بهذا المرض

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن2501 اصابة جديدة بمرض كورونا وتعافي اكثر من 293 الفا و811 شخصا، وتم تسجيل 169 حالة وفاة جديدة.

قاليباف: اتفاق تطبيع الامارات والكيان الإسرائيلي خيانة للقضية الفلسطينية

اعتبر رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف في تغريدة له أمس الجمعة أن اتفاق التطبيع بين الامارات والكيان الإسرائيلي خيانة للقضية الفلسطينية.

تطبيع الامارات يزيد كراهية شعوب المنطقة من السياسات العدوانية

تحدث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف هاتفيا مع زياد النخالة الأمين العام لحرکة الجهاد الإسلامي وأدان التطبيع الاماراتي مع الكيان الصهيوني، مؤکدا أن هذه الحركات الخيانية لن تؤثر على مقاومة الشعب الفلسطيني.