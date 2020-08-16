معدل الوفيات بكورونا ينخفض في إيران / تسجيل 147 وفاة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأحد، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و133 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 343 الاف و 203 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 147 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 19 الاف و639 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 297 الف و486 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و 881 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

ولفتت لاري أنه لحد الآن تم إجراء مليوني و861 الف و825 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة.