معدل الوفيات بكورونا ينخفض في إيران / تسجيل 147 وفاة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأحد، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.
وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و133 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 343 الاف و 203 حالة في البلاد.
وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 147 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 19 الاف و639 شخصا.
وتابعت: لحد الآن قد تماثل 297 الف و486 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و 881 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.
ولفتت لاري أنه لحد الآن تم إجراء مليوني و861 الف و825 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة.
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