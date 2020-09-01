حصيلة كورونا في ايران تستمر في التراجع / تسجيل 101 وفاة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الثلاثاء، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الف و682 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 376 الاف و894 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 101 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 21 الاف و672 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 325 الف و124 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ويعاني ثلاثة و709 شخصا من حالة حرجة ويتلقوا العلاج في قسم العناية المشددة.

وأضاف لاري: أنه لحد الان تم اجراء ثلاثة ملايين و256 الف و122 فحصاً طبياً للكشف عن الاصابة بكورونا في انحاء البلاد./انتهى/.