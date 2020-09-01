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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ٢:٥٦ م

حصيلة كورونا في ايران تستمر في التراجع / تسجيل 101 وفاة جديدة

حصيلة كورونا في ايران تستمر في التراجع / تسجيل 101 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 21 الف و 672 شخصا، بعد تسجيل 101 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الف و682 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الثلاثاء، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت:  خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الف و682 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 376 الاف و894 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 101 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 21 الاف و672 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 325 الف و124 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، ويعاني ثلاثة و709 شخصا من حالة حرجة ويتلقوا العلاج في قسم العناية المشددة.

وأضاف لاري: أنه لحد الان تم اجراء ثلاثة ملايين و256 الف و122 فحصاً طبياً للكشف عن الاصابة بكورونا في انحاء البلاد./انتهى/.

رمز الخبر 1907202

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