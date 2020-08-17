ايران ... تسجيل 165 حالة وفاة جديدة جراء كورونا والإصابات الجدد 2،247 شخصاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الإثنين، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و247 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 345 الاف و 450 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 165 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 19 الاف و804 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 299 الف و157 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و 773 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

ولفتت لاري أنه لحد الآن تم إجراء مليوني و887 الف و938 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة.