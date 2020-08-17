القوات المسلحة الإيرانية تمتلك طاقات هائلة في مجال الحرب الناعمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد الشؤون الثقافية والاعلام العسكري في الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد ابوالفضل شكارجي، اشار في مؤتمر "التشاور والتنسيق بين قادة القوات المسلحة ورؤساء وسائل الاعلام الوطنية"، الى اهمية دور الاذاعة والتلفزيون الرسمي ووسائل الاعلام الوطنية في الحرب الناعمة والاعلامية مع الاعداء.

وقال شكارجي: وفقا لقرار المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني، أن معاونية الشؤون الثقافية والاعلام العسكري لدى القوات المسلحة هي المصدر الموثق لتكذيب او تأكيد الاخبار الخاصة بالمجال العسكري والأمني، ما يؤكد على ضرورة المزيد من التعاون بين هذه المعاونية والاذاعة والتلفزيون.

وفي سياق تجنّد القوات المسلحة لمواجهة كورونا قال شكارجي: في حال أن باقي بلدان العالم تسعى الى الحفاظ على جيوشها من وباء كورونا، نرى الجيش الايراني والحرس الثوري وباقي القوات المسلحة بما تتسم به من بطولة وبسالة وروح جهادية، دخلت مجال الحرب مع فيروس كورونا المشؤوم، للحد من الأضرار التي يتعرض لها الشعب من وراء هذا الفيروس، مشيرا الى ضرورة نشر هذه النشاطات الانسانية والاسلامية في وسائل الاعلام الرسمي بأفضل شكل ممكن.

وفي اشارة الى مذكرات التفاهم التي عقدت في السابق مع مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، قال شكارجي: أن القوات المسلحة تمتلك طاقات هائلة في مجال الحرب الناعمة وبإمكان كل من الجانبين (القوات المسلحة والتلفزيون الرسمي) الاستفادة من هذه الطاقات من اجل مؤازرة بعضهم البعض والخوض في المزيد من التعاون.