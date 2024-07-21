افتتاح معرض "الحرب الناعمة" للجيش الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال الأميرال حبيب الله سياري، رئيس الأركان ونائب منسق الجيش، على هامش زيارة هذا المعرض: "بالنسبة لنا، تعد مسألة الحرب الناعمة قضية خطيرة ومهمة للغاية، ولكي نواكب آفاقها المستقبلية ولا نكون متخلفين عنها؛ نقوم حاليًا بدراسة وتخطيط وتنفيذ الإجراءات النظرية والعملية لها.

وأضاف: "إن المعرض الحالي ما هو إلا جزء مختصر ومفيد من قدرات جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الحرب الناعمة، وقد تم إعداده لتعريف الزوار بأنشطة وتقنيات وتكتيكات العملية في مجال الحرب الناعمة للجيش، ليتمكن الأحبة من رؤية الجيش في هذا المجال من أين بدأ وأين هو اليوم؟