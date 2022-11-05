العميد شكارجي: ايران لا تتدخل أبداً في الحرب بين روسيا واوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية، للشؤون الثقافية، العميد ابوالفضل شكارجي، أشار في تصريح من محافظة بوشهر (جنوب البلاد) اليوم السبت، الى ان النظام الحاكم في اوكرانيا، وبغض النظر عن شعب هذا البلد، هو نظام تابع للصهاينة والامريكيين بامتياز، ويتكلم بما يمليه عليه هؤلاء فقط، وعليه فنحن نعتبر معظم هذه التصريحات، بانها مجرد ادعاء.

وتابع شكارجي: "لقد سبق لهؤلاء ان جربوا نظام الجمهورية الاسلامية في ايران، ويعلمون بان التهم والمزاعم التي يطلقها الرئيسان الامريكي والاوكراني حولها، لا تعدو كونها اكاذيب واتهامات واهية".

وبيّن رئيس هيئة الاركان الايراني، ان التبادل بين ايران وروسيا، يعود الى الفترة ما قبل الحرب الروسية الاوكرانية، مشددا على ان "ايران لم تتدخل في هذه الحرب وكل ما يحدث هو شانهم".

وأضاف العميد شكارجي: "الاستكبار العالمي يقف وراء اندلاع الحرب في اوكرانيا، وقد زوّد جيش هذا البلد بانواع السلاح والمعدات العسكرية، لكنه يتهم ايران بالتدخل في هذه الحرب".

وحول تصريحات الرئيس الامريكي بما وصفه "تحرير ايران"، قال شكارجي: "ان الاخير مصاب بمرض الزهايمر والضعف، وعليه فنحن لا نعير اهمية الى حديثه الذي هو اشبه بالفكاهة".

واستطرد: "الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم، اصبحت دولة عظمى ومتماسكة وقوية، ولا تؤثر عليها مثل هذه التهديدات"، مؤكداً أن جهوزية القوات المسلحة الايرانية، بلغت اعلى مستوياتها اليوم، وهذا الامر يعلمه الامريكيون والكيان الصهيوني والاوروبيون، وقد جربوه وشاهدوه.

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