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١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١١:٤٨ ص

عمران خان:

الاعتراف باسرائیل یساوي خسارة کشمیر

الاعتراف باسرائیل یساوي خسارة کشمیر

صرح رئيس وزراء باكستان، في بيان مؤيد لفصائل المقاومة، أن إسلام أباد لن تعترف بالنظام الصهيوني حتى تحرير فلسطين.

وافادت وکالة مهر للانباء نقلا عن داون نیوز قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إنه إذا اعترفت إسلام أباد بإسرائيل دون النظر الی معاناة الشعب الفلسطيني ، فإنها ستتنازل عن كشمير. وقال "كما قال" قائدنا العظيم "محمد علي جناح مؤسس باكستان في عام 1948 ، لن تعترف باكستان بإسرائيل حتى يتم تحرير فلسطين".

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: "لن يقبل ضميرنا أبدًا أن نترك الشعب الفلسطيني وشأنه". قضية كشمير وفلسطين متشابهة للغاية ، وإذا أردنا تجاهل فلسطين والتفكير في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ، فهذا يعني أننا تخلينا عن كشمير.

/انتهی/

رمز الخبر 1906770

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