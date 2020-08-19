حزب الله يعزي برحيل آية الله الشيخ محمد علي ‏التسخيري

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن حزب الله أصددر بياناً عزّى خلاله برحيل آية الله الشيخ "محمد علي التسخيري".

إليكم نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

إنا لله و إنا اليه راجعون

‏ بعد جهاد طويل ومسيرة زاخرة بالعطاء والإنجازات الكبيرة غادر سماحة آية الله الشيخ محمد علي ‏التسخيري دنيانا الفانية إلى المقر الأبدي وفي يمينه كتاب مليئ علماً وعملاً وجهوداً وأخلاقاً ووفاءً ‏وتضحيةً وهجرةً مستمرة في سبيل الله، هو الذي كان ومنذ عشرات السنين في كل تأسيس للوحدة ‏الإسلامية والتقريب بين المذاهب الإسلامية والتقارب والتعاون بين مسلمي العالم سواءً على ‏مستوى الأطر القيادية أو التجمعات العلمائية أو المؤتمرات والدراسات والأبحاث والحوارات ‏والتأليف والعلاقات المباشرة وكذلك كان علماً من أعلام محور المقاومة فكراً وثقافةً وتعبئةً وموقفًا ‏صلبًا.‏

كان سماحة آية الله التسخيري مثالاً للعالم المجاهد الذي يعمل ليل نهار، لم يقعده المرض ولم ينل ‏منه التعب حتى آخر دقيقة من عمره الشريف.‏

إننا في حزب الله والذين كان لنا شرف الأخوة والصداقة والعمل المشترك مع الراحل الكبير نتقدم ‏من سماحة الإمام الخامنئي دام ظله ومن مراجعنا الكرام حفظهم المولى ومن الحوزات العلمية ‏وبالخصوص من عائلته الشريفة فردًا فردًا بأحر التعازي ومشاعر المواساة لفقد هذا العزيز الغالي ‏ونسأل الله تعالى لهم جميعًا الصبر والسلوان ولسماحة الراحل الكبير الرحمة وعلو الدرجات‎.‎

حزب الله

‏ 19-8-2020 ‏

الموافق 29 ذو الحجة 1441‏