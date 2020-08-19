وزير الخارجية الايراني يهنئ نظيره العماني بمناسبة تعيينه

وفي تغريدة نشرها على صفحته الشخصية في موقع تويتر باللغة العربية قال ظريف: مبروك لأخي وصديقي الحميم السيد بدر بن حمد البوسعيدي الذي أصبح وزيرا لخارجية سلطنة عمان الصديقة والشقيقة، وتسلم هذه الامانة من الأخ الكريم السيد يوسف بن علوي.

واعرب ظريف عن تمنياته لوزير الخارجية الجديد بالموفقية في اداء مهامه، وموفور الصحة لسلفه يوسف بن علوي.

وكان سلطان عُمان هيثم بن طارق، قد اصدر قرارا أمس الثلاثاء، يقضي بتعيين، بدر بن حمد البوسعيدي (60 عاما) وزيرا للخارجية، خلفا للدبلوماسي العماني المخضرم يوسف بن علوي الذي شغل منصب وزير دولة للشؤون الخارجية حوالي 23 عاما.

وكان البو سعيدي يشغل منصب أمين عام وزارة خارجية عمان منذ العام 2000./انتهى/