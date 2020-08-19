جهانغيري يقرر زيادة سقف الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة بالبورصة (ETF)

وأفاد تقرير صادر عن قاعدة المعلومات بمكتب مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء ، عن ابلاغ قرار بتوقيع النائب الاول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري لرفع سقف الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF).

ما هو صندوق الاستثمار المشترك (ETF)؟

في اجتماع مجلس الوزراء في 17 أغسطس 2016 تمت الموافقة على مقترح وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية بشأن زيادة سقف الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) .

وبحسب المرسوم ، فقد تم رفع سقف الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) من 20 مليون ريال إلى 50 مليون ريال.

وصندوق الاستثمارات المتداولة هو صندوق استثمار يديره مجموعة من المتخصصين في الاستثمار في كل السوق وعادة ما يكون هذا الصنف من الصناديق ذو كلفة منخفضة، وتمتاز بالتنوع لتقليص نسبة المخاطرة.