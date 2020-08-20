شمخاني: الصناعة الدفاعية الإيرانية مثال للإدارة الجهادية الناجحة والمقاومة النشطة

صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن الصناعة الدفاع الإيرانية وليدة الثورة الإسلامية وهي مثالٌ للإدارة الجهادية الناجحة والمقاومة النشطة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "علي شمخاني" كتب على صفحته الشخصية في تويتر، بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية الإيرانية: " الصناعة الدفاعية الإيرانية وليدة الثورة الإسلامية، وهي رمز للإدارة الجهادية والمقاومة النشطة."

وأضاف الإستراتيجية التي وضعت في مجال الصناعات الدفاعية بمباركة قائد الثورة الإسلامية منذ أكثر من عقدين من الزمن أتت أكلها ورفعت قدرة الردع لبلادنا بالرغم من العقوبات غير المسبوقة.

في نهاية تغريدته ، هنأ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بيوم الصناعات الدفاعية الموافق ل "۳۱ مرداد/ 1399" "21/أغسطس/ 2020".

إيران تهدد بالعودة إلى أنشطتها النووية إلى ما قبل عام 2015 في حال لجوء أميركا الى آلية «سناب باك»

دعت لجنة الامن القومي في البرلمان الایراني یوم الثلاثاء، منظمة الطاقة الذریة الایرانیة الی اعادة انشطتها الی ما کان علیه قبل 2015 في حال لجأت واشنطن الی آلیة "سناب باک" لفرض الحظر الاممي علی طهران.

وجاء في بيان لها: "في حال تم تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي، على منظمة الطاقة الذرية الايرانية إعادة الأنشطة النووية إلى ما قبل الاتفاق النووي وتشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل 4 و6 و8 IR والتسريع في انتاج الوقود النووي المستخدم في السفن البحرية".

وأكدت لجنة الأمن القومي الإيراني، أنه "لا أساس ولا وجهة قانونية للتفسير الذي تقدمه أمريكا لتفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي".

وأشارت: "بناء على الموازين الدولية فإنه لا يحق للولايات المتحدة استخدام آلية فض النزاع في المادتين 36 و 37 من الاتفاق النووي بعد انسحابها من الاتفاق النووي وعدم تنفيذ التزاماتها".

وأضاف البيان: "ندعو دول مجلس الأمن الدولي إلى مواجهة الأحادية الأمريكية والحفاظ على القوانين الدولية والحيلولة دون فرض أمريكا إرادتها على بقية الدول".

ودعت اللجنة، "الجهاز الدبلوماسي الإيراني إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لردع الولايات المتحدة عن تفعيل الآلية".

روحاني: سنعبّر عن ولائنا لاهل البيت كما كل الاعوام

قال الرئيس الإيراني "حسن روحاني" خلال إجتماع لمجلس الوزراء: "محرم هذا العام سيكون مثل الأعوام المنصرمة وسنعبر عن حبنا لأهل البيت."

وأفادت وكالة مهر للانباء ان الرئيس الإيراني "حسن روحاني" صرح صباح اليوم الاربعاء خلال إجتماع لمجلس الوزراء مشيراً إلى وصل شهر محرم: " شهر محرم بالنسبة لنا مدرسة كبيرة على مستوى المجتمع والعالم الإسلامي ومناطق مختلفة في العالم، فالجميع ينهل من تلك المدرسة دروساً وعبراً.

واضاف روحاني: سنعبر عن ولائنا وعشقنا لأهل البيت في هذا العام كبقية الاعوام والقرون الماضية والتي رفع خلالها الشعب الإيراني راية عزاء أبي عبد الله الحسين.

وعرج روحاني خلال حديثه إلى الحالة الإستثنائية التي يمر بها العالم في ظل تفشي كورونا وعلاقتها بمراسم العزاء الحسيني قائلاً: بالطبع ممكن ان يحدث تغيير في شكل إجراء المراسم في هذا العام وأيضاً يجب على الإجتماعات أن تكون وفقاً للحد المسموح به مع مراعاة الامور والبروتوكولات الصحية.

تسجيل 2,444 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا بينما تعافى 302الفا و 528 شخصا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 350 الفا و279 شخصا، فيما تم تسجيل 153 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية

وأفادت وكالة مهر للانباء أن المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، "سيما سادات لاري"، أعلنت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 350 الفا و279 شخصا، فيما تم تسجيل 153 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في ايران 20 ألفا و125 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2,444 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 350 الفا و279 اشخاص حتى الآن.

وتابعت، ان عدد المتعافين من كورونا في إيران بلغ 302الفا و 528 شخصا لغاية الآن، فيما يخضع 3868 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد للعناية المركزة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و939 الفا و840 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.