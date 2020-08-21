معدل الوفيات بكورونا يأخذ نسقاً تنازلياً / تسجيل 112 وفاة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الجمعة، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.
وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و206 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 354 الاف و764 حالة في البلاد.
وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 112 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 20 الاف و376 شخصا.
وتابعت: لحد الآن قد تماثل 305 الف و866 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و 794 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.
ولفتت لاري أنه لحد الآن تم إجراء مليوني و987 الف و117 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة.
تعليقك