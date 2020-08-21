معدل الوفيات بكورونا يأخذ نسقاً تنازلياً / تسجيل 112 وفاة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الجمعة، عن آخر احصائيات كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و206 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 354 الاف و764 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 112 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 20 الاف و376 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 305 الف و866 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و 794 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

ولفتت لاري أنه لحد الآن تم إجراء مليوني و987 الف و117 اختبار كورونا في البلاد، منذ بداية الأزمة.