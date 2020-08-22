ستنعقد اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في الاول من سبتمبر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اللجنة المشتركة للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ستعقد اجتماعا في الأول من شهر سبتمبر في "فيينا"، وذلك وفق ما أعلنت الدوائر الخارجية للاتحاد الأوروبي، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة تفعيل آلية تمهّد لاعادة فرض العقوبات على طهران.

وأورد بيان مقتضب للدبلوماسية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيترأس اللجنة، على أن تضم ممثلين للصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أبلغت الأمم المتحدة رسميا الخميس، بمطلبها إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، مشيرة إلى الانتهاكات الإيرانية الكبيرة للاتفاق النووي لعام 2015.

ومن ناحيتها، قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إنه ليس بوسعها دعم التحرك الأميركي لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، قائلة إن الخطوة تتنافى مع الجهود الرامية لدعم الاتفاق النووي مع إيران.

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