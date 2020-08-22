تصعيد حدّة التوتر مع ايران هو خطأ كبير

وافادت وكالة مهر للانباء، ان وزارة الخارجية الروسية اصدرت بياناً انتقدت فيه جهود امريكا لاعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الاسلامية الايرانية، مشيرةً الى ان تصعيد حدّة التوتّر مع ايران بأنه خطأ كبير.

واكّدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، بان امريكا تقوم باتخاذ خطوات خطيرة في مجلس الامن الدولي، لتنفيذ خططها المعادية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: "نعتقد ان مساعي الولايات المتحدة لتصعيد حدّة التوتر مع الجمهورية الاسلامية هي خطوة خاطئة وستصل الى طريق مسدود"، مشدّدةً على انه يجب على امريكا اتخاذ قرارات حكيمة، وعدم حرمان نفسها من فرصة التوصل الى اتفاق مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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