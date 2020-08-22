رسميا.. العراق ينفي زيارة نجل وزير الدفاع للإمارات

وتأتي تلك الأنباء في الوقت الذي تتعرض فيه الإمارات لانتقادات شديدة على خلفية اتفاقها التطبيعي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الدفاع العراقية على موقع "تويتر" إن نجل الوزير جمعة عناد لم يغادر العراق.

واعتبرت الوزارة تلك الأنباء محاولة للإساءة إلى مسؤوليها وقادتها وتشويه سمعتهم، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني لمقاضاة من يروجون لتلك الأنباء.

وكان موقع "قيام بوست" قد ذكر أن نجل وزير الدفاع العراقي زار الإمارات والتقى عددا من المسؤولين هناك.

والخميس 13 آب/ أغسطس الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإمارات والاحتلال الإسرائيلي توصلتا إلى اتفاق تاريخي يسمح للبلدين بتطبيع العلاقات بينهما. وصدر بيان مشترك عن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي والإمارات تحدث عن "إنجاز دبلوماسي" واتفاق على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين الكيان الإسرائيلي والإمارات.

وتعرضت الإمارات إلى انتقادات شديدة من السلطة وكافة الفصائل الفلسطينية التي اعتبرت الخطوة الإماراتية طعنة في ظهر القضية الفلسطينية.

ونددت بتلك الخطوة أحزاب وحراكات عربية عديدة.

ونددت الحكومة وقوى سياسية عراقية عديدة باتفاق التطبيع بين الإمارات والكيان الإسرائيلي، معتبرةً أنه "خيانة" للمسلمين والفلسطينيين.

من جهتها، استنكرت هيئة علماء المسلمين في العراق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ودعت للوقوف مع الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الهيئة، في بيان، أن خطوة إعلان الاتفاق غير مبررة وغير مقبولة، ولا تخدم سوى المحتل وحده، ولا تصب في صالح القضية الفلسطينية أو البلاد العربية والشعوب المسلمة.