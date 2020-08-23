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٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٩:٣٧ ص

في اسطنبول

اردوغان يستقبل هنية على رأس وفد من حركة حماس

اردوغان يستقبل هنية على رأس وفد من حركة حماس

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر وحيد الدين بإسطنبول يوم السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية والوفد المرافق له.

وقد هنأ الوفد الرئيس أردوغان بالعام الهجري الجديد، وباكتشاف حقل الغاز، وافتتاح مسجد آيا صوفيا، وأطلعه على آخر تطورات القضية الفلسطينية، خاصة خطط الاحتلال الرامية لضم أراض من الضفة الغربية وغور الأردن، وخطوات التطبيع مع الاحتلال.

واستعرض هنية الجهود الوطنية لتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات الضم ورفض التطبيع، ومساعي حركة حماس لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية مع حركة فتح.

وثمّن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس دور تركيا في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ومواقفها في دعم ومناصرة فلسطين، وتأييد حقوقه المشروعة.

وحضر اللقاء من الجانب التركي رئيسا الاستخبارات هاكان فيدان، ودائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

رمز الخبر 1906891

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