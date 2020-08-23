مواجهات بين الشرطة الصهيونية ومعارضين لنتنياهو

وقالت الشرطة، اشتبك متظاهرون من معارضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع قوات الشرطة بميدان باريس في القدس الليلة الماضية، وعلى إثرها أصيب ثلاثة من أفرادها بجروح، أحدهم من جراء حجارة ألقيت عليه، وجرى اعتقال ثلاثين متظاهرا على الأقل بشبهة الاعتداء على أفراد الشرطة والإخلال بالنظام العام.

من جهتهم أفاد المتظاهرون بأن الشرطة مارست العنف ضدهم. وتظاهر أكثر من عشرة آلاف شخص قبالة المسكن الرسمي لنتنياهو في العاصمة، بينما نظمت مظاهرة أخرى أصغر وأهدأ بمحاذاة مسكنه الخاص في كيساريا، بالإضافة الى عدة مظاهرات في انحاء متفرقة من الكيان الصهيوني.

/انتهی/