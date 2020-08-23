أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات ومقالات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد، بما في ذلك:



جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن زيارة رئيس الوزراء العراقي لامريكا في مقالها ( زيارة الكاظمي وسؤال على طاولة البرلمان العراقي )

(مباحثات الكاظمي مع ترامب بواشنطن تمخضت عن مجموعة اتفاقيات اقتصادية وتفاهم بشأن بقاء القوات الامريكية لمدة ثلاث سنوات).

الامر الذي يتنافى بشكل صارخ مع قرار البرلمان العراقي الداعي لخروج القوات الامريكية ويتنافى مع مطالبات القوى السياسية الرئيسية في ان يتصدر اخراج القوات الامريكي مهام حكومة الكاظمي, وازاء ذلك هناك انباء عن تحركات ومشاروات برلمانية لمسائلة الكاظمي حول زيارته لواشنطن وموضوع بقاء القوات الامريكية لثلاث سنوات .

وترى قوى سياسية ومن بينها تحالف الفتح ان نتائج مباحثات الكاظمي بواشنطن لم تحقق الهدف الرئيسي للبرلمان وللشارع العراقي.

آرمان ملي ..

في ( أمريكا , مجلس الامن وآلية الزناد ) كتبت صحيفة آرمان ملي .. امريكا تراهن بعد فشلها الذريع في تمديد الحظر التسليحي على ايران بمجلس الامن على ورقة تفعيل آلية الزناد هذه المرة لاعادة العقوبات الدولية على بلادنا والتي سبق وان الغاها مجلس الامن بعد ابرام الاتفاق النووي .

( إن امريكا تواجه فشلا ذريعا آخر مع فارق كونه فشلا يسبق مناقشة مجلس الامن لاي مشروع قرار )، وما يحدث يعكس محاولات متشبثة من قبل ترامب لتحقيق انجاز ما مقابل ايران لاستخدامه كورقة انتخابية في الانتخابات الرئاسية الا ان هذه المحاولات تصطدم برفض المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية خاصة وان امريكا لم تعد عضوا في الاتفاق النووي لتعمد الى طرح آلية الزناد ضد بلادنا .

خراسان ..

- في ألشأن العراقي كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( الكاظمي وانجاز اسمه " لاشيء" ) ..

هناك بون شاسع بين ما هو معلن بشأن نتائج مباحثات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بواشنطن وما هو واقعي حقا.

( ترامب وعد الكاظمي بسحب القوات الامريكية من العراق خلال ثلاث سنوات , لكنه مجرد وعد فارغ من شخصية متقلبة )، فالعلاقات الدولية لا تنظم بالوعود وخاصة اذا ما كان الطرف المقابل شخصية كترامب. ان وراء مثل هذا الوعد و بعض تحركات اعادة انتشار القوات الامريكية بالعراق هدف تقليل الضغوط الدخلية عن الكاظمي ولتفادي تبلور مقاومة مسلحة , وفي كل الاحوال لم تحقق مباحثات الكاظمي اي انجاز فحتى الاتفاقيات الاقتصادية مجرد تحرك يستهدف المس بالعلاقات العراقية الايرنية وليس لتحسين الخدمات العامة في العراق ويستهدف تكريس النفوذ الامريكي .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها ( خنجر الامارات في ظهر العالم الاسلامي ) ... ( الامارات اثبتت بابرامها الاتفاق الخياني مع الكيان الصهيوني كل ما كان يقال بشـأن علاقاتها الخفية مع هذا الكيان ).

واثبتت ان لامر لا يرتبط بالحيلولة دون تنفيذ الكيان لمخطط الضم كا تدعي ابو ظبي , فالعلاقات السرية بينه وتل ابيب تعدو لسنوات طويلة .ان حكام الامارات سيدفعون ثمن خيانتهم للشعب الفلسطيني وللامة الاسلامية غاليا وسيحاسبهم شعبهم والتاريخ على هذه الخيانة الكبرى التي شجعت نظم رجعية اخرى على ابداء رغبتها في التطبيع مع الكيان الصهيوني ومن بينها البحرين وكذلك السعودية التي غلفت هذه الرغبة بورقة ملونة لاخفاء قبحها وخيانيتها , ورقة شرط اقامة دولة فلسطينية لتبرير هذه الخطوة الخيانية .

حمايت ..

كتبت صحيفة حمايت في مقالها ( مقاومة حتى إنهاء الاحتلال ).. تتواصل وتتفاعل ردود لفعل والانعكاسات الداخلية في العراق على زيارة رئيس الوزراء لواشنطن والمباحثات التي اجراها و.

( ترى العديد من الاوساط والمحافل السياسية العراقية ان مواقف الكاظمي لم تكن صلبة مقابل ترامب والمسؤولين الامريكيين في المباحثات )، ومن هذه الرؤية يشهد العراق تعالي الاصوات التي تلوح باشكال مختلفة بورقة المقاومة المسلحة للاحتلال الامريكي , ودعت قوى وتيارات المقاومة مصطفى الكاظمي بالعمل على تفعيل قرار البرلمان العراقي الداعي لاخراج القوات الامريكية , فكتلة تحالف الفتح ترى ان مواقف الكاظمي كانت ضعيفة بواشنطن , فيما اكد تنظيم عصائب اهل الحق ان مواقف الكاظمي بواشطن خدمت عمليا موقف ترامب في الانتخابات بابرامه لاتفاقيات اقتصادية ضخمة.

كيهان ..

- سلطت صحيفة كيهان الضوء على ازمة عطش خطيرة في شمال سوريا في تقريرها ( تركيا تقطع مياه الشرب عن شمال سوريا ) .. (دعا الهلال الاحمر السوري المجتمع الدولي للضغط على تركيا لدفعها لانهاء قطعها مياه الشفه عن سكان محافظة الحسكة ).

وقال بيان للهلال الاحمر السوري ان اكثر من مليون مواطن سوري في محافظة الحسكة شمالي سوريا يواجهون خطر حدوث نقص خطير في مياه الشرب اثر عرقلة تركيا اجراء التعميرات اللازمة على المحطة الوحيدة لضخ المياه العذبة رغم فصل الصيف القائض خلف ذرائع لا اساس لها من الصحة .